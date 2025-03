Calciatori del San Donato Tavarnelle promuovono l'adozione dei cani al Parco degli Animali

Il cane è il miglior amico dei calciatori. Alcuni giocatori del San Donato Tavarnelle si sono recati in visita al Parco degli Animali di Firenze, canile rifugio, per conoscere da vicino la struttura, il personale e vedere i cuccioli. E per sensibilizzare sul tema dell’adozione dei cani, domenica in occasione della partita di col Follonica Gavorrano, l’ingresso dei giocatori sul campo del Pianigiani di Tavarnelle sarà accompagnato dai cani del Parco degli Animali di Firenze. È questa l’iniziativa promossa per evidenziare la necessità di aiutare sempre più strutture per gli animali, amplificando tale bisogno con palcoscenici sportivi.

Il Parco degli Animali di Firenze, inaugurato nel 2011, è il canile rifugio ufficiale del Comune che attualmente ospita 50 cani (con capacità per oltre 100). La struttura è gestita direttamente dal Comune con il supporto di una Cooperativa Sociale e dei volontari dell’Associazione Ata Pc. Il Parco registra circa 100 adozioni annuali ed è convenzionato con altri 18 comuni della zona. Domenica dentro lo stadio avrà uno spazio per informare gli sportivi delle attività che avvengono in questa struttura e sensibilizzare ancora una volta sul tema dell’adozione.