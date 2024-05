Calcianti azzurri contro il bullismo. Festa al campo di via Magellano con due nuove panchine a tema

È Festa azzurra con i calcianti giovedì dalle 19,30 al campo di allenamento di via Ferdinando Magellano, tra buon cibo, tanta musica e fuochi d’artificio. Ma la festa comincia già un’ora prima con la campagna di sensibilizzazione ’Il bullo non ha colore’. "Doniamo due panchine a due giardini del quartiere – spiega il presidente della squadra Maurizio Matta (nella foto) – una per il giardino Caterina de’ Medici (quello in viale Guidoni di fronte al Tribunale) e l’altra per il giardino di via Magellano davanti al nostro campo. Si tratta di due panchine azzurre, colore doppiamente simbolico visto che è anche quello della nostra squadra, e in materiale riciclato per stimolare anche verso questa tematica". "Con questo evento vogliamo sensibilizzare tutti, ma in particolare i giovani sull’importanza del rispetto e sulla lotta al bullismo – continua il presidente –. Per questo la serata inizierà con degli interventi da parte di esperti, testimoni e vittime di bullismo. Lavoriamo tanto con e sui ragazzinel quartiere, e lo sport aiuta. Il calcio storico in questo senso è uno sport sicuramente estremo, ma dove la disciplina è avanti a tutto e i valori sono la base. Noi ci siamo e ci saremo per aiutarli".

C.C.