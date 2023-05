Calatruria, la Cgil è parte civile Cantini respinge le accuse

FIRENZE

Anche la Cgil, oltre alla Regione Toscana, sarà parte civile nei confronti di alcuni imputati del processo “Calatruria“, costola della più nota maxi inchiesta "Keu" che riguarda le presunte intimidazioni mafiose nel mondo dei cantieri.

"E’ stata riconosciuta dal giudice non soltanto l’attività della Cgil quale soggetto deputato a tutela dei lavoratori che sono stati danneggiati dalle opache vicende in questione, ma anche il suo ruolo quale soggetto collettivo di promozione dei diritti alla salute di tutti - si legge in una nota del sindacato -. Nel corso del processo si dimostreranno i danni materiali e morali patiti, per la richiesta di un giusto risarcimento al sindacato e alla collettività. Per noi infatti la costituzione di parte civile rappresenta un atto finalizzato innanzitutto a tutelare i lavoratori e le lavoratrici delle aziende a vario titolo coinvolte nella vicenda processuale, oltre a difendere la qualità delle relazioni sindacali che possono essere libere solo in assenza di infiltrazioni criminali. Continueremo con il nostro lavoro sindacale di rappresentanza a difesa del lavoro e dell’ambiente, nella piattaforma condivisa con categorie e territori e nel confronto con le istituzioni, a partire dall’incontro pubblico, organizzato per il 22 giugno a Firenze, sul tema del rischio infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo, lavorativo e ambientale".

Ma nell’udienza preliminare di ieri, dinanzi al gup Fabio Gugliotta, il processo è entrato anche nel vivo. Graziano Cantini, della Marino Cantini di Vicchio, è stato il primo a voler esporre al giudice le proprie ragioni, con l’obiettivo di rispondere alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dall’accusa, sostenuta dal pm della Dda Lorenzo Gestri, dimostrando la sua estraneità alle contestazioni. L’undici luglio prossima udienza, e ancora interrogatori (potrebbe essere il turno di un altro dei dodi imputati, Nicola Verdiglione.

ste.bro.