Federico Cafarella, morto investito a Milano: lutto nello sport fiorentino

Federico Cafarella in campo

Firenze, 8 marzo 2023 – Grande lutto per Firenze e Bagno a Ripoli, che si stringono intorno alla famiglia di Federico Cafarella, il ragazzo tragicamente investito a Milano. Il ragazzo, 25 anni, era molto conosciuto in città anche nell’ambito sportivo, visto che era un ex arbitro.

Il sindaco: “Dolore per tutta la comunità”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, si è stretto intorno alla famiglia in questo momento di dolore. “Un’altra vittima della strada, un’altra vita spezzata. Stavolta, un giovane di soli 25 anni, Federico, nato a cresciuto all’Antella dove ancora oggi vive la sua famiglia. A lui, che aveva tutto un cammino davanti, va il pensiero più profondo. Alla sua famiglia, le nostre condoglianze più sincere. Non si può nemmeno immaginare il dolore che provano un babbo e una mamma che perdono il proprio figlio. Per di più così. Tutta la nostra comunità si stringe intorno a voi”.

Il ricordo degli amici

Sul profilo Facebook del ragazzo sono già tanti gli amici che stanno lasciando un pensiero o un ricordo del giovane, straziati dal dolore. “Ho avuto la fortuna di vederti in diverse occasioni anche negli ultimi tempi, a Bagno, a Firenze e a Milano e non ho mai smesso un attimo di volerti bene per la splendida persona che eri. Il tuo sorriso accompagnerà me e tutti quelli che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerti, per sempre il nostro quarto uomo Cafa”. “È proprio vero che se ne vanno sempre i migliori...Ciao Fede ovunque sarai illuminaci sempre con il tuo sorriso”. “Fratello mio il mio cuore è a pezzi... riposa in pace tra le braccia dell'altissimo”.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’autobus della linea 53 stava percorrendo via della Salle quando, arrivando all’intersezione con via Padova, ha proseguito verso via Arici aspettando lo scatto del verde al semaforo. In quel momento, il venticinquenne stava attraversando la strada in via Arici sulle strisce pedonali. Stando a quanto risulta, a bloccare parzialmente la visuale del mezzo pesante ci sarebbe stato un furgone che ha svoltato poco prima dell’impatto. Sono in corso gli accertamenti per verificare se il ragazzo abbia attraversato con il semaforo rosso. L’autobus è dotato di una telecamera anteriore che ha ripreso l’investimento: la polizia locale esaminerà quindi i filmati per stabilire con esattezza la dinamica.