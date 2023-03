Federico Cafarella investito a Milano, autista dell’autobus indagato per omicidio stradale

Federico Cafarella

Firenze, 8 marzo 2023 – È indagato per omicidio stradale l'autista del bus che ieri mattina a Milano, in via Padova all'altezza di via Arici, ha investito un ragazzo di 25 anni poi morto in ospedale. L'incidente è avvenuto dopo le 8.30. Federico Cafarella era sulle strisce pedonali quando il mezzo della linea 53 lo ha investito e per il colpo è stato sbalzato.

Il ricordo degli amici

Originario di Firenze, il ragazzo era iscritto alla Luiss di Roma. Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono affidate alla polizia locale coordinata dal pm Rossana Guareschi. Dalle immagini è accertato che il bus sia partito con il verde al semaforo di via de la Salle per attraversare via Padova e proseguire in via Arici. Ma in quel momento il traffico era intenso e quindi è da verificare se nel frattempo sia scattato il verde per i pedoni. Di aiuto per questo saranno le immagini della telecamera anteriore dell'autobus.

La ricostruzione