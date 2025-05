Arezzo, 3 maggio 2025 – Castiglion Fibocchi approvato il rendiconto di gestione 2024 e variazione al bilancio 2025/2027 Lo scorso 28 Aprile si è svolto il Consiglio Comunale a Castiglion Fibocchi nel quale tra i vari punti trattati il 1’ è stato l’approvazione del bilancio consuntivo 2024. L’avanzo di amministrazione approvato,- annuncia - l’Assessore Ferrini e’ di 453.000€ molto soddisfacente e in linea con gli scorsi anni nonostante le difficoltà per le piccole amministrazioni aumentino ogni anno. L’assessore si sofferma a spiegare il grande risultato ottenuto dall’Amministrazione nel combattere l’evasione fiscale. La media del non riscosso, ad esempio per il tributo TARI, nel quinquennio 2014/2018 ammontava al 19,5%, nel quinquennio della nostra 1’ Amministrazione 2019/2023 è passato al 9%, riducendo l’evasione di 10,5 punti percentuali! Un grande lavoro fatto che ci ha permesso di incassare di più e di ridurre notevolmente il FCDE, fondo crediti di dubbia esigibilità, passando da 173.000€ del 2019 a 76.000€ del 2024, risorse che una volta liberate sono tornate nel bilancio potendole così investire nel territorio e nei servizi al cittadino. Altro punto successivo è stato la variazione al bilancio 2025/2027 nella quale sono stati applicati oltre 260.000€ dell’ avanzo precedentemente approvato che ci permettera’ di finanziare i capitoli necessari per la programmazione di lavori e servizi per la comunità Castiglionese per oltre 317.000€. Il primo intervento finanziato e’ stato quello di 70.000€ per la somma urgenza della frana nella strada di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Gello Biscardo. Come prevede la procedura, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio a seguito dell’incarico affidato d’urgenza per la situazione emergenziale. Somma purtroppo non sufficiente per eventi meteorologici successivi all’intervento realizzato, come spiegato ampiamente durante la seduta del C.C. Ad oggi considerando i lavori in corso non è possibile avere una stima precisa dei costi, ma il peggioramento della frana ha reso necessaria la modifica del progetto con interventi più invasivi. 60.000€ stanziati per l’acquisto di un immobile privato e 30.000€ per la realizzazione nuova area giochi scuola materna. Importanti interventi - spiega il Sindaco Ermini - il primo permetterà finalmente di ridare ai Castiglionesi la proprietà e l’accesso all’unica torre medievale ancora presente nel comune. Un grande regalo che vogliamo lasciare sia ai nostri concittadini sia ai turisti che, dopo la ristrutturazione, potranno ammirare. Il rifacimento del parco giochi della scuola dell’infanzia era un nostro impegno preso a fine della precedente legislatura e adesso cominceranno i lavori per poterlo consegnare ai nostri bambini all'inizio del nuovo anno scolastico. Oltre 20.000€ stanziati per il turismo ed eventi estivi, spiega il Vicesindaco Bruschi. Stiamo lavorando a un calendario di eventi estivi in collaborazione con molte associazioni del territorio per offrire una proposta ricca di iniziative culturali e ludiche che partiranno da Giugno e arriveranno fino alla festività Natalizie. Tra i punti trattati anche l’approvazione del PEF 2025 e relative tariffe TARI. 492.605€ e’ il piano economico finanziario proposto da ATO per il nostro comune spiega il Sindaco Ermini, soffermandosi a illustrare la sua composizione e criticando il nuovo metodo tariffario ARERA MTR-2 in vigore dal 2022 che oltre ai continui aumenti dei costi non permette alle singole Amministrazioni di poter intervenire con scelte politiche amministrative nella gestione dei servizi e dei costi ! Nonostante questo però si sottolinea ancora la riduzione di oltre il 10% rispetto alle tariffe del 2019. Un bel risultato economico e patrimoniale che permette al piccolo comune di mantenere i servizi, incrementarli e continuare ad investire sul territorio per il bene comune.