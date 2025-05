Marky Ramone e l'assolo con la batteria alla filarmonica di Castiglion Fiorentino

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 3 maggio 2025 – Bacchette in mano e rock. Alla batteria della filarmonica di Castiglion Fiorentino si è seduto Marky Ramone, leader dei Ramones, che ormai da anni ha comprato casa in provincia di Arezzo, nel cuore della Valdichiana. Aveva già partecipato nei giorni scorsi al taglio del nastro del Maggio Castiglionese con il sindaco Mario Agnelli che lo ha voluto accanto.

Aveva seguito con grande interesse tutta l'esibizione della filarmonica per le vie del centro storico schioccando le dita a ritmo e così oggi ha deciso di far visita alla sede e di mostrare a tutti che anche lui sa il fatto suo. Eccome. Dai grandi palchi della musica alla filarmonica di Castiglioni, il suo assolo è stato immortalato dal sindaco di Castiglion Fiorentino e ha fatto vibrare tutto il paese.

Marky Ramone è ormai un grande amico di Castiglion Fiorentino

Il legame con Castiglion Fiorentino

Marky - ormai tutti lo chiamano così - è ormai diventato un concittadino per tanti castiglionesi e per qualcuno anche un vero e proprio vicino di casa visto che ha scelto di comprare un appartamento nel centro storico. In una zona centrale ma anche riservata dove ama trascorrere divers mesi all'anno quando deve prendersi quei periodi di pausa e relax in visa dei tour.

"Amo fare le passeggiate, mi piace incontrare gente e parlare con loro - ci ha raccontato - e soprattutto mi piace uscire e mangiare la bistecca e la pasta, ma qui è tutto buonissimo". N

egli anni passati ha partecipato anche alle iniziative legate al palio dei Rioni anche se aveva detto di non aver scelto per quale terziere tifare. L’anno scorso fece una sorpresa ai ragazzi del liceo di Castiglion Fiorentino presentandosi l'ultimo giorno di scuola ed esibendosi nel cortile. Un in bocca al lupo in vista della maturità molto apprezzato.