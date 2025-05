Arezzo, 3 maggio 2025 – La Casa di Riposo “Fossombroni” verso la piena riapertura delle porte. Lunedì 5 maggio sarà una data particolarmente importante per la storica struttura cittadina che potrà finalmente superare le restrizioni agli ingressi imposte dall’emergenza sanitaria, tornando a essere un luogo aperto in cui gli ospiti possono ricevere le visite di familiari e amici senza limitazioni.

Gli accessi alla struttura saranno consentiti liberamente dall’ingresso in piaggetta Faenzi con orario dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.30, nel rispetto di normative per la sicurezza e per la tutela degli stessi residenti. Tra le novità rientra anche la possibilità di poter nuovamente accedere ai diversi reparti e di effettuare le visite direttamente nelle stanze, ritrovando così la piena normalità alla vita quotidiana della struttura e rafforzando il legame tra gli ospiti e i loro cari. «La riapertura completa - commenta Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale, - rappresenta un momento fondamentale per la Casa di Riposo “Fossombroni” e per coloro che, durante questi anni difficili, hanno sofferto per le limitazioni. Il nostro lavoro è stato orientato a ridurre al minimo i rischi nel rispetto delle normative, senza mai perdere di vista l’importanza di tornare a godere di un ambiente sereno e accogliente. La piena riapertura della struttura è un passo essenziale per ristabilire la serenità emotiva degli ospiti che potranno finalmente riabbracciare i loro cari come un tempo, restituendo alla casa di riposo quella dimensione di comunità che è sempre stata un valore imprescindibile».

La Casa di Riposo “Fossombroni” vede dunque decadere una delle ultime restrizioni collegate all’emergenza sanitaria, introducendo la possibilità di accesso senza più la necessità di prenotazioni anticipate che era stata introdotta nella prima fase di riapertura post-Covid. L’attuale riapertura sarà comunque regolata da alcune linee guida condivise con i parenti e stilate da operatori e dirigenti che prevedono, ad esempio, l’ingresso in contemporanea di un massimo di tre visitatori per ogni residente, oltre ad alcune regole per la tutela della salute a partire dalla raccomandazione di non accedere in caso di sintomi influenzali o respiratori. «La nostra casa di riposo - aggiunge la presidente Debora Testi, - è sempre stata un luogo aperto, accogliente e ospitale, poi l’emergenza sanitaria ha imposto oltre cinque anni di limitazioni e restrizioni. Questo periodo è ora alle spalle, con un “ritorno al passato” che farà bene a tutti gli ospiti e ai loro parenti».