Cadere sì ma con stile Tante voci dal palco per un racconto collettivo

Non è un concerto, non è uno show. Ma ci saranno tantissimi ospiti. Al Teatro Romano di Fiesole, stasera (ore 21,30) La Chute e Music Pool presentano "La caduta, una storia", il quarto capitolo di Firenze Segna. Si tratta di un racconto collettivo sulla caduta a cura dell’Associazione La Chute attraverso la musica ma anche il teatro, la danza e soprattutto la voce e la parola. Sul palco fiesolano si alterneranno tantissimi ospiti tra cui Mauro Ermanno Giovanardi, Angela Baraldi (nella foto) e Flavio Giurato. Voce narrante della serata sarà Roberta WJM Andreucci, manipolatrice di suoni con Jelousy Party, speaker radiofonica, cofondatrice dell’etichetta discografica Burp, protagonista dell’underground fiorentino da sempre. Sul palco i musicisti de La Chute Dischi, tra cui l’autore Alfredo Vestrini, poeta mugellano che in seguito alla fruttuosa collaborazione con Irene Grandi (per cui ha scritto testi dell’album ‘Alle porte del sogno’), pubblica le sue poesie in musica.

Presente anche una delle prossime uscite dell’etichetta, Matilde Benvenuti, in arte Blu, batterista, dj e producer fiorentina. Sul palco pure Massimiliano Larocca, di cui è in uscita il 20 ottobre il sesto disco "Daimon", accompagnato dalla musicista Federica Ottombrino, per un’anteprima dell’album. E, ancora: Magosanto, il duo fiorentino di Ivo Minuti e Alice Chiari, la musicista Valentina Di Gaetano. Presente poi "La mia s’ignora", band fiorentina dedita al "dispressionismo per partitura e voce" di Duccio Tebaldi alla voce e parole, Lorenzo Carovani alla chitarra sonica, Agnese Focardi all’arpa e Giada Moretti al sax. A coronamento della serata l’attore Ivan Periccioli noto soprattutto per i suoi famosi personaggi di Vida Loca, programma andato in onda per circa 10 anni su Rete37, che parlerà della caduta che più teme un comico: quello sulla buccia di banana.

B.B.