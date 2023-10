Cade in una scarpata vicino a casa, muore un 73enne a Vicchio

Vicchio (Firenze), 22 settembre 2022 – E’ caduto in una scarpata a pochi passi dalla sua abitazione, per cause ancora da chiarire. Un volo di diversi metri che è costato la vita ad un 73enne nel comune di Vicchio, in località La Ripa nei pressi del lago Viola.

Sono stati i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, a intervenire intorno alle 14,40 per tentare il salvataggio. Ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del corpo dalla zona impervia e lo hanno trasportato con una barella toboga fino alla strada dove è stato consegnato alla mortuaria. Sul posto anche il personale del soccorso alpino.