Pontassieve (Firenze), 7 marzo 2019 - Tragedia in località Acone, nel comune di Pontassieve. Un uomo di 64 anni è morto cadendo in un dirupo. L'allarme è stato dato intorno alle 12.40. L'uomo, che stava tagliando i rami su un albero, sarebbe caduto nel vuoto in una zona boschiva. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Firenze. Il personale sanitario del 118, una volta raggiunto l'uomo, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Era stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che era intervenuto per un eventuale trasporto d'urgenza ma appunto per l'uomo non c'è stato niente da fare.

A dare l'allarme è stata la moglie, che si è recata nel terreno non vedendolo tornare a casa. Sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118.