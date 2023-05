Cade da una scala Ferito un trentenne

È caduto dal ventesimo scalino di una scala a pioli. Grave infortunio, ieri mattina, a Sant’Angelo a Lecore, nel territorio di Campi Bisenzio. È successo intorno alle 11,40 in via di Vingone. Un uomo di 35 anni, di origine albanese, stava effettuando un intervento su una scala quando, per motivi che restano al momento da accertare, ha perso l’equilibrio. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Misericordia di San Mauro a Signa. I volontari dell’associazione hanno trovato l’uomo ad attenderli già sulla strada, lo hanno soccorso e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice rosso, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.