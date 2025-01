Cadavere nel torrente, è una donna. Mistero sulle cause della morte

Bagno a Ripoli (Firenze), 6 gennaio 2024 – Il cadavere di una donna è stato ritrovato all’interno di un torrente in località Vallina, nel Comune di Bagno a Ripoli. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti su richiesta del 118 e dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 6 gennaio.

Mistero sulle cause, ma la prima ipotesi è quella di una caduta accidentale. Le indagini sono in corso, ma niente al momento fa pensare a qualcosa di diverso. La donna è una cittadina di nazionalità ungherese. In base a quanto appreso avrebbe 90 anni.