Firenze, cadavere in Arno: è di un uomo scomparso ore prima

Firenze, 4 maggio 2022 - Un uomo di 90 anni è stato trovato cadavere in Arno. Il ritrovamento è avvenuto quando alcuni passanti hanno visto il corpo affiorare dall'acqua. E' accaduto nella mattina di mercoledì 4 maggio. Il ritrovamento dell'uomo è avvenuto all'altezza del Ponte alla Vittoria.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, il 118 e la polizia. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'anziano si era allontanato nelle scorse ore da casa e la famiglia aveva avvertito i vigili urbani. Dell'uomo non c'era nessuna traccia, poi il tragico ritrovamento. Le indagini sono della polizia, per capire cosa possa essere successo: un malore o un gesto volontario alla base della tragedia?