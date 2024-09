Busoni e Puccini confronto sulle Turandot

Due grandi musicisti, di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla scomparsa, a confronto sullo stesso soggetto: la Turandot. Domenica 15 settembre (ore 17) la Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze (piazza di San Firenze 5), ospiterà la conferenza-concerto ’Le Turandot di Puccini e Busoni in rapporto alla fiaba teatrale del Gozzi’. Promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria in collaborazione con Fondazione Giacomo Puccini, Centro Studi Ferruccio Busoni e Fondazione Franco Zeffirelli, l’evento fa parte del cartellone del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. In programma gli interventi di Lorenzo Ancillotti direttore del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e Gabriella Ravenni presidente del Centro Studi Giacomo Puccini, a seguire un momento musicale a cura del maestro Gregorio Nardi.