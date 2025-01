Bus, cambiano i percorsi. E per le linee 12 e 13 riapre ponte Vespucci

Con la riapertura delle scuole oggi gli studenti fiorentini dovranno orientarsi nelle nuove rotte di alcuni bus di At che insistono lungo la direttrice della Vacs del tram, che a giorni sarà operativa. Modificato il percorso della linea 7 della 1. Per la linea 10 è stato ripristinato il capolinea in Piazza della Libertà fra Via Lorenzo il Magnifico e Viale Lavagnini

Linea 7. Il nuovo tratto è Fiesole – via XX Settembre (nei pressi della fermata T1 Strozzi-Fallaci), senza raggiungere più Santa Maria Novella. Questa modifica sarà in vigore fino al giorno dell’avvio dell’estensione tramviaria. Dopo la linea 7 si attesterà invece in piazza della Libertà, alla fermata che si trova nella corsia di collegamento in direzione Viale Don Minzoni. Da lì i passeggeri potranno usare la linea T2 per recarsi in centro.

Linea 1. In direzione del capolinea di Martiri delle Foibe T1 Strozzi cambia leggermente percorso. Da via Mafalda di Savoia – invece di proseguire su viale Milton fino a Fortezza – il bus svolta in via del Ponte Rosso per proseguire su piazza della Libertà, viale Lavagnini, via Landino per poi tornare nel viale Milton sul vecchio percorso.

Linea 10. Ripristinato il capolinea di piazza Libertà fra via Lorenzo il Magnifico e viale Lavagnini all’interno del parcheggio.

Nuova fermata “Libertà Pier Capponi”. Per consentire un miglior interscambio con la futura linea T2 c’è una nuova fermata, fra viale Matteotti e via Pier Capponi all’altezza degli uffici postali, poco prima dell’incrocio con via Pier Capponi. Qui transitanno le linee 8, 10, 11 e 20 collegandole così alla linea T2.

Inoltre da oggi riapre il ponte Vespucci per le linee 12 e 13.