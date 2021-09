Firenze, 3 settembre 2021 – Per far tornare in classe gli studenti in presenza e in sicurezza, considerando la capienza dei mezzi di trasporto locali ridotta all'80 per cento, servono in tutta la regione 211 autobus in più. E' questa la prima stima elaborata dalla Regione Toscana, frutto del confronto che ha avuto luogo nei tavoli prefettizi attivati nei capoluoghi di provincia con tutti gli attori interessati.

La previsione è stata trasmessa dall’assessore ai trasporti Stefano Baccelli al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Secondo il piano della Regione, il fabbisogno dei mezzi aggiuntivi per provincia è il seguente: Arezzo 31, Firenze 35, Grosseto 15, Livorno 17, Lucca 25, Massa 8, Pisa 20, Pistoia 24, Prato 16, Siena 20. Tale previsione potrebbe subire delle variazioni sulla base dei provvedimenti che saranno presi nelle prossime sedute dei tavoli prefettizi.

Intanto, tra le prime aziende di tpl a farlo in Italia, Tiemme ha installato sulla flotta urbana di Grosseto il conta passeggeri automatico. Si tratta di un sistema elettronico di conteggio basato su telecamere collocate nella parte interna del tetto di ogni veicolo e nel centro rispetto ad ogni porta di salita e discesa. Il sistema è pensato in modo da individuare la sagoma della persona che sale o scende dal mezzo e, conseguentemente, accertarne l'effettiva salita o discesa al momento della chiusura delle porte stesse. In questo modo, grazie al terminale del sistema Avm presente a bordo, un led luminoso a servizio dell’autista (verde, basso carico; giallo, medio carico; rosso, alto carico) informerà sul rispetto della soglia massima trasportabile. Se l'autobus è completo, l'informazione raggiunge anche gli utenti attraverso i pannelli elettronici esterni all’autobus che di solito indicano la linea o la direzione del mezzo, le fermate dotate di paline e tabelloni elettronici, l'app Tiemme Mobile 2.0.

Nella prima fase la novità interesserà 12 autobus, ma sarà potenzialmente estendibile ad altri 150 mezzi.

“Siamo tra le prime aziende di tpl in Italia ad applicare concretamente un sistema completamente automatizzato a supporto delle decisioni e dell'operatività aziendale in questa fase che ci vede ancora alle prese con la pandemia – commenta il presidente di Tiemme, Guido Delmirani -. In via sperimentale gli utenti dei nostri servizi su Grosseto potranno beneficiare di una novità molto utile per organizzare al meglio i propri spostamenti urbani, conoscendo in anticipo tramite la nostra App gratuita, la palina elettronica di fermata o con l’infobus esterno all’autobus, il livello di riempimento dell’autobus di proprio interesse in arrivo alla rispettiva fermata. Un’innovazione che va dunque nella direzione di sviluppare tutte quelle nuove caratteristiche che un servizio come il nostro è chiamato ad adottare alla luce dei profondi cambiamenti imposti dal Covid”.