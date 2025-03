Buoni servizio per l’asilo nido. L’Isee aumenta a 55mila euro. C’è tempo fino al 17 marzo

Sono aperte le iscrizioni per i servizi educativi 0-3 anni e per la richiesta di Buoni Servizio per l’anno educativo 2025/2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 12 del 17 marzo per le fasce medie e grandi, e fino alle 12 di giovedì 5 giugno 2025 per la sola fascia dei piccoli. Con le stesse scadenze è possibile per le famiglie interessate fare richiesta per i Buoni Servizio correlati alla frequenza di un servizio educativo privato accreditato, scelto in alternativa a un servizio educativo dell’offerta pubblica. La Giunta ha istabilito che i Buoni Servizio possano essere erogati alle famiglie in possesso di ISEE fino a 55mila euro.