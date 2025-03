Bullismo, il racconto di Teresa Manes agli studenti

"Una lezione viva di educazione civica", si è definita così Teresa Manes ieri mattina davanti ai ragazzi dell’Istituto Balducci in un evento contro il bullismo, in cui è stato proiettato il film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’. Teresa è, infatti, la mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che nel 2012 si tolse la vita a causa di alcuni atti di bullismo e di cyberbullismo e che ha ispirato la pellicola che è in programmazione nei cinema dallo scorso autunno. Un evento, quello di ieri mattina, che segue di poche ore l’incontro con gli spettatori del Teatro Cinema Italia avvenuto giovedì sera e che ha visto le due sale della struttura completamente sold out.

Manes ha raccontato agli studenti il dolore della perdita del figlio e ha parlato di speranza e di sensibilizzazione. E su quanto è importante portare in giro il racconto di Andrea dice: "È il silenzio dei ragazzi che mi dà quel pungolo per continuare ad andare avanti nell’unica arma di contrasto efficace contro questo fenomeno di devianza sociale giovanile e per la prevenzione. È importante portare una propria esperienza, mettersi a nudo e fare emergere le fragilità. Può servire a creare nuovi spunti di riflessione". Anche il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni, ha commentato: "In questi giorni abbiamo avuto la fortuna di conoscere una donna straordinaria, con un coraggio incredibile".

Lorenzo Ottanelli