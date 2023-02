Brollo, un monumento ai caduti della Grande guerra

Nella frazione di Brollo c’è un nuovo monumento: è dedicato ai caduti nella Prima guerra mondiale tra i cittadini della frazione e del Pian delle Macchie. Si tratta di uno speciale dono: arriva dai ragazzi del Leo Club Valdarno Masaccio, associazione di giovani under 30 impegnati nel volontariato. Sono stati loro a progettare, raccogliere i fondi e far realizzare il monumento per installarlo al Brollo.

I nominativi dei caduti della Grande Guerra sono stati reperiti nell’archivio storico del Comune di Figline Incisa con un lavoro portato avanti dai rappresentanti dei cittadini della Consulta del Brollo e del Pian delle Macchie.

L’inaugurazione del monumento ai caduti è stata particolarmente commovente e sentita, alla presenza del sindaco Giulia Mugnai che ha espresso la gratitudine della comunità per il gesto del Leo Club, rappresentato alla cerimonia dal presidente dell’associazione Davide Veneri insieme ad altre cariche Lions. "E’ per noi una soddisfazione iniziare l’attività del nostro club con uno sguardo al ricordo e alla tradizione" ha detto Veneri. Don Flavio, infine, dopo il rito del silenzio ha benedetto il memoriale. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti della polizia municipale di Figline Incisa e dei bersaglieri di Figline.