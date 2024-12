Bosco didattico. La scuola Pascoli diventa più verde

Il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane ha fatto tappa, nei giorni scorsi, alla scuola primaria Pascoli di Sesto Fiorentino con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell’istituto. All’iniziativa, erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, l’assessore alle Politiche Educative Comune di Sesto Sara Martini, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Gino Strada (di cui la Pascoli fa parte) Domenico Rodolfo Sarli e Lia Bogliolo, presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino. "Imparare all’aria aperta e a contatto con la natura – ha detto Martini - è un’esperienza fondamentale di crescita e di cittadinanza attiva. Per questo supportiamo con convinzione progetti come questo che portano nuovi stimoli e nuove opportunità educative intorno alla conoscenza dell’ambiente e alla tutela e alla cura dell’ecosistema".