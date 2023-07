Borgo Tantola, frecce a segno

Un compleanno da ricordare quello che la compagnia Arcieri Borgo Tantola festeggia nel fine settimana. Sono trascorsi trent’anni dalla costituzione del gruppo con l’apertura dell’impianto sportivo di Monte Morello in località Vecciolino, sulla Strada Panoramica dei Colli Alti. In questo spazio, dalle 8 di oggi fino alle 19 di domani, istruttori e soci si alterneranno per insegnare i primi rudimenti a tutti gli interessati a provare il tiro con l’arco. Per festeggiare il trentennale è stata anche predisposta una gara su 24 piazzole. Allestito anche un altro circuito in campo aperto di 12 piazzole. La Compagnia Arcieri Borgo Tantola, nata nel luglio 1993 per opera di un gruppo di amici, organizza diverse attività, dai corsi per adulti e bambini alle gare di ogni livello. L’associazione ha a disposizione, nel periodo scolastico, uno spazio nella palestra della primaria Villa La Fonte a Quinto Basso.