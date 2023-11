Borgo San Lorenzo, un panettone mondiale. Medaglia d’oro per il maestro Belli

Si sono ritrovati a Napoli da tutta Italia e da tutto il mondo per la finale del concorso, ambitissimo, che incorona i migliori panettoni del 2023. Tra i maestri artigiani, in gara per un posto nell’Olimpo dei grandi lievitati, ha primeggiato un’eccellenza tutta toscana: quella del pasticcere Francesco Belli, che al "Campionato mondiale per il Miglior panettone del mondo 2023" ha ricevuto la medaglia d’oro. Un risultato che premia il suo impegno, lo studio, la ricerca di materie prime di prim’ordine, anni di lavoro nell’alta pasticceria artigianale. C’è un solo posto in Toscana dove assaggiare il panettone più buono, quello incoronato dalla medaglia d’oro: ed è la Pasticceria Valecchi a Borgo San Lorenzo. Francesco Belli è stato l’unico a primeggiare per la Toscana in questo Campionato che ha decretato l’assoluta eccellenza per questa specialità, dolce simbolo del Natale.

"Tutto inizia a settembre – spiega Francesco Belli - quando vengono stabiliti i giorni dei campionati del mondo. Prepariamo i panettoni che vengono spediti, allora viene fatta una prima scrematura. Per quanto riguarda la categoria del panettone classico, quella per cui io ho concorso, ci sono state duecento candidature, da tutto il mondo. Alle finali siamo stati ammessi solo in trenta e sono riuscito a raggiungere la medaglia d’oro". Dietro questo risultato c’è un grande lavoro, l’attenzione al dettaglio è massima, il livello di competizione è altissimo. Come spiega Belli: "Anche se fai un prodotto valido non è detto che raggiungi l’oro. Le sottigliezze sono tante, la giuria tiene conto di ogni minimo particolare". Il risultato raggiunto da Francesco Belli della Pasticceria Valecchi è un vanto per tutta la Toscana, oltre che per l’intera categoria. Per raggiungere un risultato come la "Medaglia d’Oro" non basta scegliere la "frutta candita o i materiali più buoni del mondo – sottolinea Belli -. Dietro c’è una ricerca continua. E poi c’è tanto studio. A settembre ad esempio ho fatto un corso privato da uno dei più grani lievitisti al mondo". Mentre Francesco Belli è al lavoro e sta producendo panettoni per questo Natale, non c’è tempo per adagiarsi sugli allori: "Già si pensa alla prossima sfida, quella delle colombe".

