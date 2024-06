Borgo San Lorenzo, vittoria di Leonardo Romagnoli: è il nuovo sindaco

Borgo San Lorenzo (Firenze), 24 giugno 2024 – Netta vittoria a Borgo San Lorenzo per Leonardo Romagnoli, candidato delle sinistre – da Rifondazione Comunista ai Cinque Stelle, passando per i Progressisti Democratici che hanno mollato il Pd quando non ha accettato di usare le primarie, che ha battuto la sfidante, candidata del Pd, civica Insieme per Borgo, Italia viva e A sinistra, Cristina Becchi. Romagnoli è il nuovo sindaco di Borgo San Lorenzo con il 56,64% di preferenze rispetto alle 43,36% dell’ex vice sindaca

Già al primo turno Romagnoli era riuscito a superare la candidata del centrosinistra Becchi: 40,6% per Romagnoli, 38,8% per Becchi. 171 voti a dividerli.

La coalizione di Romagnoli "Borgo Partecipa", comprende tre liste: Progressisti Democratici, Borgo in Comune e Movimento Cinque Stelle.