Borgo San Frediano. Via chiusa per lavori. Il traffico nel caos

FIRENZEHanno temuto che l’asfalto di Borgo San Frediano fosse di nuovo alle prese con un cedimento. Ma i lavori di ieri, all’altezza del civico 66, nella principale arteria del quartiere d’Oltrarno, sono stati imposti dalla conclusione di un allaccio da parte di Publiacqua. Ma pur nella rapidità del lavoro, per molte ore è stato il caos, come per altro preannunciato in una nota del primo mattino della stessa azienda che si prende cura delle tubature cittadine.

Traffico deviato, bus costretti a fare un altro giro per raggiungere il centro, macchine che s’infilavano ugualmente sotto la Porta, nonostante le transenne, per poi incastrarsi in piazza di Verzaia senza andare più avanti o indietro.

Nel pomeriggio, ci sono stati disagi anche per gli utenti, perché per permettere l’allaccio, gli operatori di Publiacqua hanno dovuto temporaneamente interrompere il flusso dei rubinetti.

La chiusura della strada e l’arrivo delle ruspe, ha fatto pensare a molti che la strada fosse di nuovo alle prese con gli sprofondamenti del fondo stradale già avvenuti in passato.

Un problema che anche se non si è ripresentato, tiene comunque in ansia residenti e commercianti del rione, riuniti anche in un comitato che chiede attenzione e interventi mirati.

Tra San Frediano e Santo Spirito, non è comunque un periodo felice a causa dei cantieri. Lunedì sono cominciati i lavori di rifacimento di un allaccio alla rete idrica di via del Campuccio, con chiusura del tratto di questa strada tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio.

Termine previsto del cantiere: 28 marzo. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da Via dei Serragli: Via delle Caldaie- Via Mazzetta- Borgo Tegolaio-Via del Campuccio.