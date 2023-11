Borgo Ognissanti si ribella. Oggi la manifestazione

FIRENZE

Dopo la trentesima spaccata in un anno Borgognissanti ha deciso di scendere in strada con un corteo che partirà oggi alle 11 da piazza Goldoni per raggiungere Porta al Prato. Commercianti e residenti al grido di "Vogliamo Sicurezza" marceranno lentamente lungo la via per riappropriarsi simbolicamente del loro spazio vitale. I manifestanti saranno anche muniti di fischietto perché "visto che non sentiamo i fischietti dei vigili urbani, oggi sentite i nostri".

Non usa mezzi termini il presidente dell’associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba: "Siamo stanchi degli incontri, delle promesse e delle solite manifestazioni di solidarietà. Ora vogliamo fatti". La strada, nell’ultimo anno, è stata bersaglio di 30 spaccate. "Noi non ne possiamo più – si sfoga Carabba -, siamo invasi da vandali, ladri e balordi. I commercianti hanno paura, le donne sono costrette a tenere un bastone dietro al bancone. Qualcuno sta pensando di chiudere del tutto, altri di arrivare allo scontro fisico. Che qualcuno faccia qualcosa prima che sia troppo tardi". L’associazione Borgognissanti è stata capofila della petizione con 1200 firme consegnate al Ministero dell’Interno.

"La situazione è peggiorata da quando sono stati incrementati i pattugliamenti alle Cascine – prosegue Carabba – che non hanno risolto il problema ma lo hanno solo spostato nelle nostre zone". Intanto Carabba ha chiesto al sindaco Nardella che i militari, in servizio da sabato in zona stazione, siano destinati anche alle altre aree critiche come Borgo Ognissanti, via Palazzuolo, via Finiguerra, via Solferino e la Leopolda. "Una postazione fissa in Santa Maria Novella non serve a nulla, lo dimostrano i precedenti esperimenti. Vogliamo lo ’struscio’ degli uomini in divisa tra le nostre vie, militari, forze di polizia e vigili a piedi. Solo così possiamo mettere un freno". Parteciperanno alla manifestazione anche i dirigenti fiorentini di Cna e Confcommercio e gli altri comitati. "Anche noi ci saremo, solo ieri sono state vandalizzate tre auto per non parlare dello spaccio", dice il presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino, Gianfaldoni.

Ross. C.