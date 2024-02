Borgo diVino. Appuntamento in città al Centro Rogers

Borgo diVino, presentata l’edizione 2024. Con il wine festival appuntamento per il terzo anno consecutivo nell’auditorium del centro Rogers dal 9 all’11 marzo. Saranno presenti 118 aziende rappresentate e realtà vitivinicole che arrivano da 15 diverse regioni italiane, insieme ad altri produttori stranieri. Saranno tre giorni interamente dedicati alla cultura del vino, occasione unica per il pubblico di conoscere da vicino i produttori, le loro storie, nuovi territori e metodi di lavoro, potendo scegliere di degustare tra oltre 500 etichette presenti in fiera. Sono previsti anche momenti di approfondimento, organizzati presso la "Saletta CNA" di via 78° reggimento Lupi di Toscana. La prima Masterclass, fissata per sabato 9 alle 15,30, sarà dedicata al Pinot Noir e Metodo Champenoise. Gli orari della manifestazione saranno sabato 9 e domenica 10 dalle 10,30 alle 19,30, lunedì dalle 10,30 alle 17,00. L’ingresso alla manifestazione avrà un biglietto di 20 euro. Borgo DiVino a Scandicci è organizzato da Officina Cu.Bo, Periscopio Comunicazione e Vigoservice, con il patrocinio del comune di Scandicci, del Consiglio regionale della Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, oltre alla collaborazione di Fisar Firenze, Confesercenti e Confcommercio Firenze. Info www.borgo-divino.it.