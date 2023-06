Boom di richieste per i nidi, ma è merito dei bonus

Tutti i nidi di Sesto, i sei comunali e sette privati accreditati, hanno aderito alla misura "Nidi gratis" della Regione Toscana. Una bella notizia che sembra essere stata immediatamente recepita: i nidi hanno infatti già fatto il pieno di iscrizioni per settembre, con liste d’attesa a volte anche lunghe. Il dato è stato fornito, nell’ultima seduta del consiglio comunale, dall’assessore alle Politiche educative e scolastiche Sara Martini in risposta a una articolata interrogazione presentata da Silvia Bicchi di Per Sesto: "Siamo di fronte a un incremento delle domande – ha spiegato Martini – pur in presenza della diminuzione, per il prossimo anno educativo, della platea dei piccoli che potrebbero essere iscritti. Alla domanda crescente potrebbe avere influito non poco la misura della Regione, con uno stanziamento consistente di ben 176 milioni per il quadriennio 2023-2027. Le richieste per i nidi comunali sono passate da 276 a 280 ma con meno bambini e una lista d’attesa che, dopo un primo scorrimento della graduatoria, è diminuita da 126 a 104". Il Comune, intanto – ha annunciato Martini – ha deciso di anticipare ai nidi privati accreditati una prima tranche di risorse, senza attendere il primo invio di fondi dalla Regione, per consentire l’avvio dell’anno educativo e supplire alla mancanza di rette delle famiglie che sarebbero arrivate a inizio settembre.

Sandra Nistri