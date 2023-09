Boom di iscrizioni ai nidi comunali: "E a breve nuovi investimenti"

Sono 486 in totale i bambini iscritti nei sedici nidi sestesi, otto comunali e otto privati, per l’anno educativo che ha preso il via pochi giorni fa. Nei nidi comunali gli iscritti sono 283, di cui 156 alla prima iscrizione. L’offerta di posti nei nidi copre il 65% della popolazione residente nella fascia d’età 0-3, a fronte di una media nazionale che si ferma al 27% e di un obiettivo fissato dall’Unione Europea del 45%. "Il nostro Comune si attesta ormai da tempo su numeri significativi – ricorda l’assessore alle Politiche educative Sara Martini -. Per noi questi numeri non sono il punto di arrivo, ma la tappa intermedia di un percorso che nei prossimi mesi e anni vedrà nuovi investimenti per offrire risposte a tutte le famiglie. In queste settimane abbiamo bandito il primo concorso per educatori di asilo dopo 25 anni: un messaggio politico forte che ribadisce la volontà di continuare a investire direttamente sui servizi educativi". Alla misura "Nidi gratis" promossa dalla Regione Toscana accederanno intanto 279 famiglie sestesi con Isee inferiore a 35mila euro e nuove risorse sono state stanziate dall’amministrazione comunale per abbattere ulteriormente le tariffe, estendendo i benefici anche ai nuclei esclusi con Isee compreso tra 35mila e 50mila euro.

S.N.