Boom di furti, il caso in consiglio : "Bocciato l’aumento di telecamere"

"Niente telecamere a Sesto. Ancora una volta". Il capogruppo della Lega Daniele Brunori torna a polemizzare sul dibattuto tema della sicurezza sul territorio sestese dopo la bocciatura, in consiglio comunale, di una proposta del gruppo consiliare di opposizione di cui fa parte che chiedeva di potenziare la videosorveglianza e investire seriamente nella sicurezza dei sestesi. "I furti – dice Brunori - continuano a crescere, e, come riportano le cronache recenti, persino due storiche Case del Popolo sono state colpite. Eppure, le argomentazioni per giustificare questa scelta sono state a dir poco surreali. Alcuni sostengono che ‘vivere il quartiere’ sia sufficiente a prevenire i furti, come se i cittadini dovessero organizzare feste notturne per scoraggiare i malintenzionati. Un dibattito confuso, che ha visto il PD e Per Sesto contraddirsi ripetutamente, affermando prima che non esiste un problema di sicurezza, poi ammettendo vagamente che forse c’è".

L’unica promessa della maggioranza – prosegue Brunori – "è stata quella di riprendere la questione al prossimo consiglio. Forse, finalmente, si sono resi conto che il problema è reale, tangibile e richiede soluzioni concrete". Nel frattempo – conclude il capogruppo della Lega – "abbiamo richiesto i dati relativi a una delle poche telecamere presenti sul territorio, quella all’incrocio semaforico dell’Osmannoro: solo nel 2023 ha registrato oltre 11.000 multe, per un totale di oltre 1,6 milioni di euro. Queste sono le telecamere preferite dall’amministrazione comunale. Da parte nostra continueremo la nostra battaglia per garantire sicurezza e serenità ai cittadini, pressando questa amministrazione affinché possa finalmente potenziare la video sorveglianza".

Sandra Nistri