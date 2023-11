Bonus trasporto, al via i rimborsi

Rimborsi agli studenti fino al 40% del costo dell’abbonamento per il trasporto pubblico. Si chiama Bonus Back Tpl e la richiesta può essere effettuata fino al 30 novembre. L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti nei Comuni del Chianti e iscritti a una scuola superiore. Per richiedere il bonus, promosso dalla Città Metropolitana, c’è da collegarsi alla home page del sito web della Città Metropolitana. Si aprirà una pagina per la compilazione del modulo.

Per gli studenti minorenni la domanda dovrà essere fatta dal genitore. Il rimborso può essere chiesto per gli abbonamenti urbani o extraurbani annuali (10 mesi12 mesi e trimestrali, il pegaso annuale e gli abbonamenti Trenitalia annuali. Esclusi gli abbonamenti mensili. Il rimborso sarà per un solo abbonamento e sarà erogato da dicembre a gennaio. Info 055 2760094.