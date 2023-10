Bonus Tpl, c’è ancora tempo per ottenerlo. Prorogata la scadenza

Firenze, 5 ottobre 2023 – Prorogato fino a fine ottobre il termine entro cui presentare la richiesta per il 'Bonus trasporti'. Lo rende noto Palazzo Vecchio nel giorno in cui inizialmente era stata fissata la scadenza. Tuttavia, "visto il riscontro positivo" dell'operazione, il Comune di Firenze ha deciso di prorogare il termine in modo da dare possibilità ad ulteriori cittadini di aderire.

"I numeri testimoniano come la nostra iniziativa, prima di questo genere lanciata da una grande città italiana, abbia colto nel segno", sottolinea il sindaco, Dario Nardella. "Il nostro obiettivo è incentivare l'uso del trasporto pubblico", ovvero autobus, tram e treno nel tratto urbano, così da "contribuire alla riduzione del traffico e dell'inquinamento. Si tratta di una iniziativa molto concreta, di grande impatto per il trasporto pubblico e, visti i numeri, apprezzata dai cittadini".

Ad oggi, infatti, sono stati rilasciati 12.416 bonus di cui 5.869 studenti, 4.538 nuovi abbonati e 2.009 abbonati storici. Con la nuova scadenza "diamo la possibilità ad altri fiorentini di aderire a questa iniziativa" lanciata con l'obiettivo di ridurre la quota di chi in città ancora utilizza il mezzo privato, ovvero il 60% dei fiorentini, ricorda l'assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti. L'obiettivo, prosegue, è "invertire il trend e portare un numero sempre maggiore di persone a utilizzare sistemi di mobilità alternativa, quindi il trasporto pubblico, lo sharing e in generale la mobilità dolce".