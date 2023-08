Il Bonus Tpl del Comune Le regole per ottenerlo

Dal 1 settembre, intanto, il Comune di Firenze farà scattare il bonus Tpl, una promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali, dedicato ai residenti di Firenze. In particolare sarà valida per gli studenti nati tra il 1 gennaio 2005 e il 30 aprile 2010, i nuovi abbonati e per quelli storici, per i quali è previsto un contributo per uno sconto sul prezzo dell’abbonamento annuale urbano. Il bonus ha sei mesi di validità estendibili automaticamente e gratuitamente per altri sei. E i beneficiari dovranno semplicemente versare solo una quota fedeltà una tantum mentre il costo dell’abbonamento sarà a carico del Comune.

La quota fedeltà ammonta a 50 euro per coloro che hanno presentato dichiarazione Isee (indicando nella richiesta il numero del codice Dsu - Dichiarazione sostitutiva unica - ottenuto) e a 110 euro per coloro che non l’hanno presentata. La richiesta può essere presentata fino al 5 ottobre 2023, salvo esaurimento fondi. Eventuali possibili proroghe dell’iniziativa saranno successivamente comunicate.

Per l’estensione di ulteriori sei mesi, l’utente dovrà condividere almeno 15 viaggi (non più di 2 al giorno) entro il 31 dicembre 2023, indicando nell’apposita schermata sull’App Infomobilità Firenze nella sezione ’Parti con noi’ la fermatastazione più vicina e la linea del mezzo su cui sta effettuando il viaggio (l’applicazione si può scaricare sia su Android e quindi dal Play Store che sull’Apple Store), dopodiché basterà seguire le indicazioni richieste registrandosi con i propri dati.

In caso di verifica positiva, al termine del primo semestre di validità l’abbonamento urbano riceverà una proroga automatica. Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a effettuare le condivisioni richieste entro la fine di quest’anno (a prescindere dalla data di decorrenza del titolo), allo scadere dei sei mesi a partire dalla data di inizio validità dell’abbonamento, questo non sarà automaticamente rinnovato. L’agevolazione non sarà quindi più valida e, per viaggiare sui mezzi pubblici, l’utente dovrà acquistare i titoli di viaggio a tariffe ordinarie.

Per tutte le informazionid el caso, Palazzo Vecchio invita i fruitori del Trasporto pubblico locale – bus e tramvia – a contattare gli uffici della Direzione Mobilità o anche a scrivere una mail a [email protected] Un incaricato risponderà velocemente a ogni domanda o dubbio. Infine, va ricordato che il bonus non è cumulabile con altre promozioni od offerte, mentre per gli abbonati storici sì.

A.P.