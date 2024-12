Bonus per gli affitti. Ecco gli ammessi in graduatoria

Approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione del contributo a integrazione del canone di affitto. L’elenco, consultabile sul sito Internet del Comune di Calenzano, riporta 35 beneficiari ammessi per la cosiddetta fascia di reddito A e 25 per la fascia B mentre sono dieci gli esclusi. Fra i motivi di esclusione un Isee più alto di quello contemplato per l’accesso al contributo per entrambe le fasce ma anche un’incidenza minore del 24% richiesto per le assegnazioni in fascia B e un diritto di abitazione su immobile adeguato al nucleo familiare. C’è anche chi, però, ha presentato la domanda con documentazione obbligatoria incompleta. Tutti gli ammessi in graduatoria definitiva dal 2 al 31 gennaio prossimi dovranno inviare all’indirizzo Pec [email protected] le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’intero anno 2024, pena la mancata erogazione del contributo stesso. Non verranno inviate dal Comune ulteriori comunicazioni in questo senso. .