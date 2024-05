Bonus idrico domande solo online

Bonus idrico, fino al 31 maggio è possibile presentare la domanda per gli sconti in bolletta. L’amministrazione ricorda che la domanda può essere presentata da nuclei familiari con l’isee pari o inferiore a 16.000 euro, o 20mila per nuclei con almeno 4 figli a carico. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line compilando il modulo reperibile al seguente link: https://www.comune.scandicci.fi.it/contributi/idrico/index/21. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Promozione Sociale inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].