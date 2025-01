Bomba d’acqua a Firenze, automobilista intrappolato nel sottopasso allagato in via Mariti

Firenze, 28 gennaio 2025 - Una persona, rimasta bloccata nel sottopasso allagato di via Mariti, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Fanno impressione le immagini che arrivano dalla zona.

“Mi sono fermata appena in tempo con lo scooter - racconta Elisa -. Non avevo mai visto in vita mia venir giù un muro d’acqua simile. Ho avuto davvero paura”. La bomba d’acqua che stamani si è abbattuto Firenze ha provocato tanti allagamenti con conseguenti problemi alla circolazione.

Allagato anche il sottopassaggio che collega le Cascine con la zona di piazza Puccini. Anche il Mugnone al Ponte alle Mosse ha raggiunto il primo livello di 3 metri.

Nel sottopassaggio della stazione di Rifredi si cammina con l’acqua alle caviglie e al ponte di Mezzo l’acqua ha invaso metà carreggiata. Non solo. Ci sono stati anche black out in zona Novoli e a Ponte di Mezzo (“In via Gordigiani siamo senza luce”, fa sapere Elena). In via Mariti, riferiscono i residenti, “siamo senza luce e acqua”.

Sui social i cittadini avvertono delle varie criticità: “Attenzione, uscendo dalla rotonda di piazza Pier Vettori, all’incrocio con via Pisana, c’è una mega pozza, profonda, che fa perdere il controllo degli scooter”, mette in guardia un automobilista. I più, invece, sono infervorati contro “l’assenza di pulizia delle caditoie”.