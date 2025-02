Blitz in piazza Kennedy. Ecco i vigili a sorpresa

Piazza Kennedy, ecco i controlli a sorpresa della polizia municipale. Dopo la richiesta d’aiuto dei residenti della zona, che hanno denunciato a più riprese di essere in balia di una serie di problematiche legate al cantiere che da tre anni ‘stagna’ in piazza (traffico impazzito, auto che sfrecciano, parcheggi selvaggi) e di temere nuovamente le incursioni dei ladri, le forze dell’ordine hanno cominciato una serie di interventi a presidio della zona. Nelle ore serali sono i vigili urbani a effettuare controlli (viabilità e transiti) nella zona, di notte invece tocca ai carabinieri intensificare i passaggi nell’area. È il frutto della politica di controllo che l’amministrazione ha condiviso con l’Arma che ha portato anche al ciclo di incontri di prevenzione contro le truffe agli anziani terminato nelle settimane scorse. Durante il servizio dell’altro pomeriggio, gli agenti hanno fermato un uomo che era alla guida senza patente; altre due vetture avevano l’assicurazione scaduta.

I controlli servono ovviamente anche da deterrente contro i furti in abitazione, che in questo quadrante hanno creato non poche difficoltà, tanto che i cittadini hanno dato vita a un comitato spontaneo con una chat di vicinato per segnalare individui sospetti e allertare le forze dell’ordine. La richiesta a vigili e carabinieri è ovviamente quella della continuità. Il presidio del territorio costante, gli interventi, la prevenzione, sono le armi per incrementare il livello di sicurezza percepita tra i residenti. Secondo il piano del comando della municipale, sono previsti altri servizi nelle strade più a rischio di Scandicci. Oltre a piazza Kennedy, su via Pisana, nei viali della zona industriale, in collina sulla provinciale empolese all’interno dell’abitato di San Vincenzo a Torri.

morv