Biodiversità in mostra. C’è il super Maggiolino

In natura è un coleottero di appena 38 millimetri. Mentre al Museo della Specola il ’Maggiolino marmorizzato’ arriva in tutta la sue meraviglia di colori nelle dimensioni di circa un metro. Ciò grazie all’installazione di un modello in 3D in grande scala, che mostra le straordinarie caratteristiche biologiche uniche di questo coleottero, che è un simbolo della perdita di biodiversità in ambiente urbano.

È questo il senso della mostra che apre da domani, fino al 14 febbraio, dal titolo ’A Bit of Beetle’, che offre un’esperienza immersiva e interattiva creata dalla We Rad, agenzia creativa di comunicazione con sede a Firenze, in collaborazione con l’Università di Firenze. Il progetto mira a sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e della sostenibilità ambientale. Il Maggiolino marmorizzato, tra i guardiani dei nostri ecosistemi, è infatti specie a rischio anche sui lungarni fiorentini. ll cuore dell’esibizione è proprio l’installazione del modello 3D in grande scala (alto 1 metro) del Maggiolino marmorizzato (Polyphylla fullo).

All’interno dell’aula polifunzionale del museo, con la quale i visitatori potranno interagire grazie a supporti tecnologici avanzati, si potrà vivere un’esperienza di ’gamification’ che mira a sensibilizzare il pubblico in modo innovativo e coinvolgente. È possibile personalizzare l’installazione e fare giochi interattivi con il modello di Maggiolino marmorizzato e osservarne i dettagli grazie a video mapping e controller digitali all’interno di una grande scatola entomologica interattiva.

"L’intento della mostra – spiega Bianca Borri, fondatrice di We Rad – è sensibilizzare e proteggere il nostro patrimonio naturale, mettendo in luce la preoccupante rarefazione del Maggiolino marmorizzato a Firenze, dovuta alla distruzione del suo habitat naturale, come avvenuto la scorsa primavera sulle rive dell’Arno".

"La Specola torna con piacere ad aprirsi a realtà culturali del territorio – afferma David Caramelli, presidente del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino – ospitando iniziative che promuovono la conoscenza del mondo naturale e a sensibilizzare il pubblico sulla tutela della biodiversità, in linea con la mission delle nostre esposizioni".

Ingresso gratuito, da martedì a domenica, dalle 9 alle 17. Info sul sito ufficiale https://beetle.we-rad.com/.