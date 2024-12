Biodistretto, ora è più di un’idea. Focus con le aziende agricole

L’obiettivo dichiarato è quello di dar vita al biodistretto di Sesto Fiorentino entro la prossima estate. Per arrivare al traguardo sono previste diverse tappe, come chiarisce l’assessora all’Ambiente Beatrice Corsi: "Siamo a metà di un percorso partecipativo - dice - che permetterà di costituire il distretto biologico anche sul nostro territorio che, fra l’altro, ha già una grande presenza di terreno coltivato a biologico, siamo a oltre il 30% e ci sono diverse aziende in conversione rispetto all’agricoltura tradizionale. Questo percorso dovrebbe essere ultimato nel prossimo giugno e nel successivo settembre contiamo di poter fare l’accordo per il biodistretto per cui abbiamo notato un grande interesse vista la possibilità per le aziende, fra l’altro, di poter accedere a fondi anche europei". Due mesi fa è già stato effettuato un trekking rurale fra alcune aziende agricole della Piana, nella prossima primavera l’iniziativa si ripeterà in area collinare ma, già dai prossimi giorni, il percorso sarà arricchito da una serie di incontri: "Il 12 dicembre – prosegue infatti Corsi – ci sarà un focus group alla Casa del Guidi con Università e Cnr dedicato alle aziende agricole ma aperto anche ai gruppi di acquisto solidale ed ai cittadini. Altre due iniziative di questo tipo sono già in programma per i prossimi febbraio e aprile".

Sandra Nistri