Bimbolandia, piazza Ficino a Figline Valdarno diventa un parco giochi

Figline Valdarno (Firenze), 25 maggio 2023 – Da oggi piazza Marsilio Ficino, nel cuore di Figline Valdarno, diventa a misura di bambino: al via i quattro giorni di Bimbolandia, in programma fino a domenica 28 maggio. È la 9ª edizione della manifestazione organizzata dalla Pro loco Marsilio Ficino, in collaborazione con Talent Academy, A.S.D. Judo Incisa, A.K.S.V. Karate e Misericordia di Figline e con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Si comincia oggi alle 15,30 con l’apertura del luna park, che resterà attivo tutti i pomeriggi e domenica anche la mattina. Sempre oggi alle 17 si esibiscono i giovani cantanti della II A della scuola primaria Del Puglia e alle 18 la “corrida” aperta a tutti i bambini, in cui potersi esibire liberamente. Venerdì 26 dalle 17,30 alle 20 ci sarà la dimostrazione di una lezione di judo a cura di Judo Figline e Incisa. Nel fine settimana ancora più fitto il programma degli eventi. Sabato 27 dalle 15,30 alle 17,30, animazione e musica in piazza con dj Martin Black a cura di Tanta Roba Events. Dalle 18 la dimostrazione di una lezione di karate dell’Accademia Karate Shokotan Valdarno. Alle 19 la premiazione del concorso “Disegna l’auto del futuro” in collaborazione con Mini Owners for International Mini Meeting Italy 2023 Florence. E poi, dalle 20 alla chiusura, intrattenimento per tutti con Giacomo Rossetti. Domenica 28 si riparte alle 10, con “SOS 118”: lezione aperta a tutti i genitori sulle emergenze pediatriche a cura della Misericordia di Figline. Alle 11 dimostrazione di una lezione di karate dell’Accademia Karate Shokotan Valdarno. Nel pomeriggio, alle 16 “Soccorso in gioco”: pratiche di primo soccorso per bambini insegnate con attività ludiche a cura della Misericordia di Figline. E poi dalle 17.30 gran finale con baby dance ed esibizioni di danza con i ballerini della scuola Talent Academy. Negli stessi giorni della manifestazione, in piazza Don Bosco, ci sarà spazio per le mini-moto, con l’allestimento di una pista da cross a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Time To Race A.S.D., che promuove gli sport motoristici.