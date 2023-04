Bimbi scappati da scuola, un genitore: “Mio figlio sta bene, ma com’è stato possibile?”

Firenze, 6 aprile 2023 – La dinamica della fuga dei due bambini scappati da una scuola di Grassina per raggiungere la stazione di Firenze e provare a prendere un treno per Roma, è stata confermata anche dal padre di uno dei due piccoli scolari, raggiunto ieri pomeriggio dai microfoni della Rai. "Mio figlio mi ha raccontato che prima è entrato a scuola, ma invece che la sua aula ha raggiunto la palestra – spiega il genitore (nella foto) – Una volta uscito da quest’ultima ha visto un buco nella recinzione che circonda il cortile. Dalla scuola lui e il suo compagno di classe sono andati nella piazza centrale dove passa l’autobus, hanno preso il 31 e sono arrivati fino in centro”.

I due bambini una volta intercettati sono stati portati negli uffici della Municipale e a quel punto gli agenti hanno chiamato i genitori: “Alle 13 sono arrivato negli uffici della municipale – continua il padre – Lì ho trovato il mio bambino. Fortunatamente gli agenti lo avevano accudito nel migliore dei modi, l’ho trovato che faceva merenda. Era dal mattino presto che i bambini non avevano mangiato niente. Di chi sia la colpa ancora non lo sappiamo, per il momento nessuno ci ha dato una risposta dalla scuola”. Bocca cucita dalla dirigenza della primaria che per il momento non rilascia dichiarazioni.