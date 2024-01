Bimbi protagonisti con Anacleto

Eccoci sulle colline del Chianti, a San Casciano in Val di Pesa, in Borgo Sarchiani, 12. Ma cominciamo dal principio… Le vie per arrivare a fondare una libreria sono infinite. Romina è albanese, e quando era bambina a casa sua non avevano libri, solo perché nel mezzo di una guerra civile ai libri si poteva fare a meno. Però lei amava leggere, e gli unici due libri che avevano in casa, il Vangelo e "Il libro dei sogni", li ha letti "almeno cento volte!" Alla fine la mamma, vista quella sua passione per la lettura, le comprò il primo libro di favole (che ha ritrovato "proprio qualche giorno prima di inaugurare la libreria"). Romina è arrivata in Italia nel 2004, e grazie alle nuove possibilità economiche della sua famiglia, è riuscita a coltivare la sua passione per la lettura. Nel frattempo ha preso il diploma da geometra, con l’intenzione di diventare architetto. Dopo diversi tentativi – andati in fumo - di lavorare come progettista nel settore edilizio (la professione che aveva scelto di fare), Romina continua a farsi una domanda: "Quale lavoro può soddisfarmi e nutrire la mia sete di conoscenza?" Nel frattempo nasce la sua prima bambina, Viola, e dopo essersi presa il tempo per fare la mamma, quando la bimba compie 4 anni, lei prende una decisione. "Volevo riprendere in mano la mia vita, provare a costruire qualcosa che mi appagasse davvero e mi soddisfacesse ogni giorno". E così decide di aprire una libreria per bambini e di chiamarla Anacleto, come il gufo istruito e brillante di Mago Merlino, nel cartone animato "La spada nella roccia" (Disney). Si lancia con passione nell’avventura, e dai clienti che trovano il tempo di scambiare due parole con lei si fa anche consigliare i libri che non conosce. Poi racconta: "Con la nascita di Viola ho riscoperto il mondo dell’infanzia che crescendo tendiamo a dimenticare. Con lei ho notato l’importanza della lettura ad alta voce dai primi mesi di vita. L’intenzione è di promuovere la lettura per i bambini. La mia libreria è uno spazio nel quale genitori e bimbi possono tornare a passare del tempo insieme. Organizzo appuntamenti. Per i ragazzi vorrei che Anacleto diventasse un punto di ritrovo: per condividere passioni e crescere insieme".