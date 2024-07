Bilancio, scintille sui conti. La spesa corrente fa discutere

Botta e risposta fra maggioranza e opposizione sull’assestamento di bilancio approvato in Consiglio comunale. "Continuano, in forme sempre più accentuate, le criticità che il gruppo di Uniti per Signa (Ups) evidenzia dal 2019 – si legge nella nota di Gianni Vinattieri, Monia Catalano e Gabriella Fontani - con uno squilibrio di bilancio di parte corrente di 2.690.217 euro a causa di una stima, rispetto alle previsioni, di minori entrate e maggiori spese. In particolare, minori introiti da Imu per 562mila euro; minori introiti da recupero evasione Imu per un milione; da addizionale Irpef per 115.385 euro; dal Museo della paglia per 25mila euro; da proventi alloggi Erp per 250mila euro. Dal lato delle spese, aumentano quelle per consulenze esterne (+70mila euro), per il servizio rifiuti tramite Alia (+667.587 euro) e i trasferimenti alla Società della salute (+320mila euro). Il risultato finale è che l’avanzo libero disponibile si è ridotto a 33.622 euro". "Un paio di volte l’anno, la lista civica Ups paventa collassi finanziari e buchi che non si verificano – il commento del capogruppo Pd, Dino Ballerini -. Nell’ottobre dell’anno scorso denunciava un disavanzo di un milione, ma poi il bilancio è stato chiuso con un avanzo disponibile di oltre 3 milioni. La cifra di 1.764.794 euro che l’amministrazione toglie temporaneamente dal bilancio perché il gettito delle entrate sarà probabilmente minore, non è sinonimo di criticità. Notiamo peraltro con rammarico che Ups non dice nulla sul contrasto all’evasione fiscale grazie al quale entrerà nelle casse del Comune circa 1 milione. Proprio in questi giorni l’ufficio tributi sta inviando 410 avvisi di accertamento Imu per circa 562mila euro".