Bilancio, le tasse non aumenteranno

Nessun aumento di tasse e tariffe, più risorse per investimenti ed attività sociali. Sono le due linee portanti del bilancio di previsione 2024-2026 approvato dal consiglio che si conferma solido riuscendo a garantire lo stesso livello di servizi a fronte di una pressione fiscale invariata. Sul lato delle spese sono confermati i 3,6 i milioni di trasferimenti alla Società della Salute per la gestione di attività sociali per famiglie, disabili e anziani. Per il capitolo investimenti il progetto più cospicuo è quello della nuova piscina ma, con finanziamenti Pnrr, sono previsti anche interventi di recupero su Palazzo Pretorio (un milione di euro), l’ex ludoteca 0-3 di Querceto (600mila euro) e lavori all’Erp di via Signorini (700mila euro). Oltre 2,5 milioni di euro per interventi di adeguamento sismico delle scuole Cavalcanti, Radice e De Amicis, 400mila euro copriranno i lavori di manutenzione della Rsa Villa Solaria e altri 500mila il restauro del Palazzo comunale. "Sul bilancio – dice l’assessore Labanca (in foto) - pesano le scelte del Governo, come l’azzeramento del contributo affitti.Che ci ha costretti a intervenire. Si è trattato di uno sforzo eccezionale per un Comune della nostra dimensione che intendiamo replicare nel 2024".

S.N.