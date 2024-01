Bilancio Comune di Firenze: 32 milioni da evasione, 114 milioni da multe

Firenze, 29 gennaio 2024 - Nel bilancio 2024 del Comune di Firenze "c'è un aumento della spesa corrente di 27 milioni di euro. Non abbiamo toccato tasse o tariffe ed è un dato di grande rilievo. Inoltre sul recupero dell'evasione fiscale facciamo un record con 32 milioni di euro e un aumento di 2 milioni rispetto all'anno precedente". Lo ha dichiarato l'assessore al Bilancio di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, intervenendo in consiglio comunale nel giorno in cui in aula è previsto il voto sul bilancio. Bettarini ha ricordato "il grande investimento sulle scuole" così come il fatto che sulle multe si registra una diminuzione della cifra, "dai 115 milioni dell'anno precedente siamo passati a 114 milioni". Attesa per i voti da parte di Iv e Firenze Democratica, che nelle scorse settimane hanno criticato l'amministrazione comunale, pur essendo in maggioranza: secondo quanto appreso Iv dovrebbe votare favorevolmente il bilancio.