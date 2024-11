Bike sharing a misura di bambino. Arrivate le prime 50 bici elettriche con il seggiolino posteriore

Un optional per rendere le bici dello sharing un servizio ancora più appetibile e alla portata di tutti. Si tratta dei seggiolini posteriori per trasportare i bambini in piena sicurezza. Sono state messe su strada da Ridemovi le prime dieci di 50 e-bike dotate di questo importante accessorio, individuabili tramite App. A salutare la novità la sindaca Sara Funaro, l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio e l’amministratore delegato di Ridemovi Alessandro Felici. "Come neo-babbo ero sensibile a questo tema e sono soddisfatto che Ridemovi abbia risposto positivamente alla nostra richiesta – dice l’assessore Giorgio -. Questa iniziativa permette di dare una risposta a tutti i genitori con i bambini piccoli che prediligono la mobilità sostenibile".