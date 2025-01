Biblioteca, numeri record. E ora partono nuovi progetti

Nel prossimo maggio la biblioteca CiviCa di Calenzano festeggerà un compleanno importante: quello dei primi dieci anni di vita. Una data da mettere in evidenza anche perché la struttura di via della Conoscenza si avvia a tagliare il traguardo con grandi numeri e con la previsione di nuove iniziative da mettere in campo. Il 2024, intanto, si è concluso con il segno positivo con oltre 30.000 prestiti, 260 eventi e più di 80.000 presenze. Un incremento rispetto al 2023, che aveva registrato circa 25mila prestiti, 218 eventi e 74mila accessi e una distanza siderale dagli anni bui del Covid. Il progetto scuola per l’anno scolastico 2023/2024, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo, ha registrato la partecipazione di 66 classi per un totale di 1590 alunni e alunne.

"Nell’ultimo anno in biblioteca si contano 6.000 presenze in più – commenta Martina Banchelli, vicesindaco con delega alla Cultura– e i prestiti bibliotecari sono aumentati del 20 per cento, che sono dati rilevanti. Confidiamo di poter consolidare questi numeri e attrarre nuovi lettori, anche fra i più piccoli, attraverso attività di sensibilizzazione alla lettura a partire dai nidi e scuole d’infanzia. Le iniziative in programma a CiviCa nel corso del 2025 continueranno a stimolare alla creatività, al pensiero, alla conoscenza, alla vita sociale e relazionale".

Tra le manifestazioni in programma per il decennale ci sono la seconda edizione di Verso libero, festival della poesia ad aprile e gli incontri con gli autori di Calenzano dei lettori. Tra i progetti che la biblioteca organizza anche quest’anno poi la Reading Challenge e il Premio nazionale di CiviCa, arrivato alla sesta edizione. In termini di accessibilità e inclusività saranno portate avanti le buone pratiche del progetto "Biblioteca per tutti i sensi" e l’interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana) con cui si dà la possibilità alle persone sorde di partecipare a eventi della biblioteca e la traduzione in simboli per la rete toscana delle Biblioteche Inbook di cui CiviCa fa parte. "Il nostro intento – dice Francesca Meoli responsabile del servizio biblioteca – è quello di migliorare sempre, per questo abbiamo chiesto l’opinione degli utenti attraverso un questionario online".

Sandra Nistri