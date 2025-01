Biblioteca comunale. Crescono i visitatori: "Più 84% in un anno"

Le due biblioteche comunali "Marsilio Ficino" di Figline e "Gilberto Rovai" di Incisa chiudono il 2024 con numeri in crescita. Con una media giornaliera di 120 persone e 80 prestiti, le due strutture hanno totalizzato 36.026 presenze, più 7246 rispetto al 2023. Particolarmente rilevante il dato di Incisa, dove i visitatori sono aumentati dell’84%, raggiungendo le 10.952 presenze.

In aumento anche gli iscritti: sono 867 di cui quasi 600 under 45, attratti – sottolinea l’assessore alla cultura Dario Picchioni – anche da eventi e attività pensati per diverse fasce d’età. Nel 2024 si sono infatti svolte 32 iniziative tra presentazioni, laboratori e passeggiate letterarie. Cresce inoltre il numero dei prestiti, con un totale di 22.941 unità (+8% a Figline e +20% a Incisa rispetto al 2023).

Il gradimento degli utenti resta elevato, con valutazioni medie di 9.3 sul servizio, 9.6 sul personale e 9.4 sull’atmosfera generale. "Ottimi risultati di due realtà bibliotecarie vivaci e dei nostri investimenti anche in termini di risorse umane" dice Picchioni.

Manuela Plastina