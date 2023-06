Bianchi-Azzurri, brividi sul sabbione La sfida eterna apre il Calcio Storico La novità: doppio corteo pre gara

di Gabriele Manfrin

Sudore, appartenenza e cultura, in Santa Croce torna il sabbione. La città è ’attenta al comando’ e pronta ad accogliere il calcio storico. Una variazione del corteo e una tribuna dedicata ai personaggi in costume della Repubblica fiorentina: queste le novità della manifestazione che nel luogo delle eterne divisioni, resta una delle poche cose a unire, aggregare, coinvolgere.

Si partirà il 10 giugno con la sfida tra i Bianchi di Santo Spirito e gli storici rivali, gli Azzurri di Santa Croce, vincitori della scorsa edizione. L’11 giugno toccherà ai Rossi di Santa Maria Novella affrontare i Verdi di San Giovanni. Entrambe si giocheranno alle 19 e, come sempre, le due vincenti si scontreranno il 24, giorno del patrono. Una manifestazione storica, certo, ma sicuramente non antiquata. In essa è racchiuso uno degli ultimi baluardi della fiorentinità contemporanea. Quella della cittadinanza vera, quella che vive aldilà delle mura medicee; lontana dalle vetrine patinate e dai musei.

Alla conferenza di presentazione del torneo, al Palagio di parte Guelfa, è stata annunciata qualche novità di quest’edizione. Tra queste una variazione dello storico corteo che precede la gara e da Santa Maria Novella accompagna gli atleti fino al campo. Se infatti prima prendeva la forma di un unico serpentone, quest’anno si dividerà in due per poi ricongiungersi in piazza della Signoria e raggiungere l’arena in pullman. "In questo modo cerchiamo di ottimizzare i tempi - ha detto il presidente del torneo Michele Pierguidi - e anche di far vivere meglio ai calcianti il percorso. Spesso erano troppo lontani e non sentivano i tamburi".

Nello specifico un troncone seguirà il percorso classico, passando da piazza della Repubblica, mentre quello con i calcianti andrà per via de Tornabuoni e lungarno Acciaiuoli, arrivando in Signoria passando dagli Uffizi. Un’altra novità riguarda la presenza di posti dedicati ai personaggi del corteo nella tribuna all’ombra. Come ha spiegato Pierguidi spesso risultava difficile riservare i posti ai figuranti: "Avere la tribuna all’ombra piena di personaggi storici della repubblica Fiorentina, colorati e mascherati sarà un bel colpo d’occhio -. ha spiegato .- Dopo un’ora e mezzo di corteo garantirgli un posto ci sembra giusto". Le partite saranno trasmesse su Toscana e Firenze tv. Tutto è pronto. "Viva Fiorenza!".