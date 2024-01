Belmonte, razzia nei magazzini

Sempre a sud della città colpito anche il Belmonte e il Grassina, che condividono il campo sportivo Pazzagli. Entrambe le squadre sono state colpite: l’ultimo colpo due settimane fa.

"Abbiamo trovato la segreteria scassinata, rovistata, anche se non hanno rinvenuto soldi perché non lasciamo più neanche un centesimo, visto che non è la prima volta che veniamo derubati – spiega il presidente dell’Asd Belmonte Leonardo Guidotti – Hanno preso il cellulare della società, un telefonino vecchio modello senza nessun valore e hanno danneggiato la porta. Alla segreteria del Grassina, accanto, è andata peggio: hanno trafugato il fondocassa della biglietteria. Nel bar, che è allarmato, non sono entrati, ma nel magazzino sì e hanno fatto razzia di caffè e bevande per circa un migliaio d’euro".

"È vero che con tutti cantieri aperti la zona è un colabrodo ed entri da tutte le parti – continua il presidente – Ma questi erano ladruncoli di basso livello, hanno preso cose senza valore. Prima della pandemia ci fu un colpo molto più grave: ci rubarono il pulmino, che fu ritrovato poi parcheggiato verso Firenze Nord. Di sicuro non sono ladri professionisti, se no saprebbero che nelle Asd non ci sono soldi e il gioco non vale la candela".

C.C.